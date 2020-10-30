Музей мадам Тюссо в Берлине "выбросил" фигуру Трампа перед выборами

Музей восковых фигур мадам Тюссо в Берлине поместил фигуру американского лидера Дональда Трампа в мусорный контейнер накануне президентских выборов в США, сообщает издание Stern.

До этого фигура Трампа стояла в экспозиции рядом с фигурами других американских президентов — Рональда Рейгана и Барака Обамы.

Теперь восковая фигура Трампа стоит в копии мусорного контейнера. Вокруг неё находятся символические "мешки с мусором".

"Dump Trump, make America great again", — написано на контейнере.

На некоторых баннерах также есть надписи "Ты уволен".

"Акция сегодня имеет символический характер в связи с выборами в США. Мы, "Мадам Тюссо Берлин", хотели уже предварительно избавиться от восковой фигуры Трампа", — цитирует слова представителя музея Stern.

Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября. На пост главы государства претендуют действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.