Президент Финляндии Саули Ниинистё оценил политику, которую проводит российское правительство.
Он утверждает, что к ухудшению отношений между Москвой и Хельсинки привели несколько факторов. К их числу относятся:
Госсовет Финляндии подготовил доклад, в котором говорится, что Россия продолжает вести силовую внешнюю политику, в связи с чем безопасность в отдельных регионах страны находится не на самом высоком уровне.
Рядом с границами России часто происходят вооружённые столкновения, поэтому роль Москвы в европейской политике всё ещё высока, отметил глава финского МИД Пекка Хаависто.
Ранее "Правда. Ру" писала, что в Финляндии отреагировали на решение Путина запретить вывоз древесины.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.