Власти Финляндии заявили об угрозе безопасности страны со стороны РФ

Президент Финляндии Саули Ниинистё оценил политику, которую проводит российское правительство.

Он утверждает, что к ухудшению отношений между Москвой и Хельсинки привели несколько факторов. К их числу относятся:

отравление Алексея Навального ;

; протесты в Белоруссии;

война в Нагорном Карабахе.

Госсовет Финляндии подготовил доклад, в котором говорится, что Россия продолжает вести силовую внешнюю политику, в связи с чем безопасность в отдельных регионах страны находится не на самом высоком уровне.

Рядом с границами России часто происходят вооружённые столкновения, поэтому роль Москвы в европейской политике всё ещё высока, отметил глава финского МИД Пекка Хаависто.

Ранее "Правда. Ру" писала, что в Финляндии отреагировали на решение Путина запретить вывоз древесины.