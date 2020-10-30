Меган Маркл отказалась от поездки в Великобританию

Меган Маркл не приедет в Великобританию в ближайшее время. Визит герцогини Сассекской был запланирован на январь 2021 года.

Меган Маркл и принц Гарри уже давно не виделись с членами королевской семьи.

Напомним, что почти год назад супруги отказались от выполнения королевских обязанностей.

В настоящее время они живут в США и занимаются общественной деятельностью.

В Британии Меган Маркл ведёт судебную тяжбу с одним из таблоидов, который она обвинила в клевете.

Судебное заседание было запланировано на начало 2021 года. Но не так давно супруга принца Гарри обратилась к суду с просьбой перенести слушание по делу, сообщает Daily Mail. Это может привести к тому, что судебный процесс затянется.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что принц Гарри и Меган Маркл выиграли суд над папарацци, которые незаконно, используя дроны, сделали фотографии их сына Арчи.