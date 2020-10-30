Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
В столичном торговом центре нашли ребёнка, сбежавшего из детсада
АТОР: В районе землетрясения в Измире не менее ста российских туристов
"Спартак" пожаловался на шутку комментатора "Матч ТВ"
Продажи туров с кешбэком превысили миллиард рублей
Игрок соперника ЦСКА стал лучшим на неделе в Лиге Европы
Жириновский призвал назвать улицу в Москве именем белогвардейца
Жительница Читы обвинила Минздрав в своей смерти
Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Вене
Матчи сборной Бельгии перенесены из Брюсселя

Меган Маркл отказалась от поездки в Великобританию

Меган Маркл не приедет в Великобританию в ближайшее время. Визит герцогини Сассекской был запланирован на январь 2021 года.

Меган Маркл отказалась от поездки в Великобританию

Меган Маркл и принц Гарри уже давно не виделись с членами королевской семьи.

Напомним, что почти год назад супруги отказались от выполнения королевских обязанностей.

В настоящее время они живут в США и занимаются общественной деятельностью.

В Британии Меган Маркл ведёт судебную тяжбу с одним из таблоидов, который она обвинила в клевете.

Судебное заседание было запланировано на начало 2021 года. Но не так давно супруга принца Гарри обратилась к суду с просьбой перенести слушание по делу, сообщает Daily Mail. Это может привести к тому, что судебный процесс затянется.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что принц Гарри и Меган Маркл выиграли суд над папарацци, которые незаконно, используя дроны, сделали фотографии их сына Арчи.

Последние материалы
"Спартак" пожаловался на шутку комментатора "Матч ТВ"
Продажи туров с кешбэком превысили миллиард рублей
Игрок соперника ЦСКА стал лучшим на неделе в Лиге Европы
Жириновский призвал назвать улицу в Москве именем белогвардейца
Жительница Читы обвинила Минздрав в своей смерти
Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Вене
Эпоха Хэмилтона: признают ли его великим гонщиком?
Матчи сборной Бельгии перенесены из Брюсселя
Больница под Псковом 10 дней скрывала от семьи смерть ковид-пациента
Михаил Хорс: "Стресс формируют отрицательные эмоции"
Популярное
Новости Белоруссии
Кремль раздражен Лукашенко: "Батьку" могут заменить

В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.

Кремль раздражен Лукашенко: "Батьку" могут заменить
Пир во время чумы. Кардашьян осудили за кутёж
Зарубежный
Пир во время чумы. Кардашьян осудили за кутёж
Ближний Восток
Казахстан и Узбекистан идут по опасной тропе военного сотрудничества с Турцией
Политика. Новости и аналитика
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Игорь Буккер Призрак убитой кинозвезды не дает покоя Игорь Буккер Кристина Важенина Томек Багиньский: "У нашего "Ведьмака" правильное сердце" Кристина Важенина Василий Амирджанов Макрон поставил на кон республиканские ценности Василий Амирджанов
Комментарии
Тысяча и первое предупреждение России "Фейсбуку" и "Гуглу"
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Макрон поставил на кон республиканские ценности
Кремль раздражен Лукашенко: "Батьку" могут заменить
Кремль раздражен Лукашенко: "Батьку" могут заменить
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Макрон поставил на кон республиканские ценности
Кремль раздражен Лукашенко: "Батьку" могут заменить
Макрон поставил на кон республиканские ценности
Казахстан и Узбекистан идут по опасной тропе военного сотрудничества с Турцией
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Коллапс системы здравоохранения ожидается не только в Омске
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Что Эрдоган сказал про Карабах и мождахедов
Что Эрдоган сказал про Карабах и мождахедов
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Лукашенко рассказал, откуда у организаторов забастовок деньги
Должна ли Россия осуждать пакт Молотова-Риббентропа?
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Лукашенко рассказал, откуда у организаторов забастовок деньги
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников