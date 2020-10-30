На фоне постоянно растущего числа заболевших и роста нагрузки на медиков в ЕС задумались не только о карантине и самоизоляции, но и о массовой вакцинации населения. Но есть проблема: чтобы использовать вакцину на территории ЕС, её нужно сертифицировать — а это потеря времени.
Чтобы у членов ЕС не было соблазна закупить несертифицированные вакцины и начать массовую вакцинацию, в Брюсселе сообщили: наказание за такой манёвр последует незамедлительно.
"Если любая из стран ЕС закупит иностранную вакцину, которая не прошла сертификацию, Еврокомиссия будет вынуждена принять меры", — рассказал представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.
На такую меру в ЕС пошли, скорее всего, из-за переговоров венгерского правительства с российским на тему закупки вакцины. Напомним, что премьер-министр страны Виктор Орбан обсуждает вопрос не только с Россией, но и с Китаем.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.