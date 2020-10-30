Путин готовится к "большому политическому событию"

Российский президент Владимир Путин за неделю обращался к мировому сообществу дважды. Эксперты считают, что эти действия связаны с будущими выборами в США.

Путин 22 октября говорил об открытости России с мировыми политологами на форуме "Валдай". А 28 октября состоялась беседа с иностранными инвесторами на форуме "Россия зовет!"

Прогнозируется, что в случае победы Байдена в США Россия может столкнуться и с новыми санкциями, и с оттоком инвесторов, что ударит по экономике, и без того ослабленной из-за пандемии. Поэтому Путин намеренно демонстрировал экономические показатели России в период пандемии, чтобы предупредить возможный отток

Понятно, что он будет в любом случае, поскольку таков тренд во всем мире, подчеркнул глава государства. "За второй квартал текущего года у нас минус 8% было [падение экономики], в США, по-моему, 9%, в еврозоне, по-моему, до 17% доходит: 14,7%, и в некоторых странах до 17% и больше", — отметил Путин, подчеркнув, что экономика России при этом стабильна, а власти не собираются вводить локдаун из-за "ковида".

Он также добавил, что "российские активы, несмотря на нынешний сложный период, вызывают интерес на рынке". Власти страны, стремясь увеличить вложения в ценные бумаги и предприятия Россия предприняли вот что:

Три недели назад успешно состоялось IPO (первичное публичное размещение акций) "Совкомфлота" — первая за семь лет приватизационная сделка из России. Также прошел выпуск вечных облигаций компании "Российские железные дороги", и был подписан ряд соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), по которым инвесторам крупных проектов, возмещаются вложения в инфраструктуру.

По поводу инвесторов глава государства высказался в том ключе, что их активность является "приоритетной задачей с расчетом на перспективный, долгосрочный рост российской экономики. И конечно, обращаю внимание: надежные, защищенные механизмы вложения капиталов в новые финансовые инструменты открыты и для российских, и для зарубежных инвесторов".

Как пояснил директор экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Фирдус Алиев, Путин дал понять, что Россия открыта миру и готова сотрудничать, а санкции ни на что не влияют. По идее, Путин "использует разогретую повестку, чтобы привлечь внимание к России".

Со своей стороны, финансовый аналитик Дмитрий Голубовский напомнил, что инвесторы за месяц до выборов в США стали хуже относиться к российскому рынку, поскольку есть опасения, что Трамп может проиграть выборы, а Байден закрутит гайки до предела.

Хотя экономист Михаил Беляев не видит необходимости заниматься спасением российской экономики перед выборами в США. Если до сих пор можно было работать, и экономика не просела, то и дальше с ней ничего не случится, подытожил эксперт.