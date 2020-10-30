Политики Франции: без контроля мигрантов не решить вопрос терроризма

Последствия трагического инцидента в Ницце стали основной темой для обсуждения французских политиков. Действовать они намерены жёстко: представители "Республиканцев" и "Национального фронта" требуют ввести новые правила миграции в страну.

Лидер партии "Республиканцы" Кристиан Жакоб потребовал усилить контроль за всеми, кто въезжает в страну, и отметил, что у партии уже готовы первые наработки по этому вопросу.

"Мы видим, что теперь невозможно разрешить проблемы терроризма и исламизма, не затронув проблему иммиграции", — высказался он.

Глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен прокомментировала ситуацию так: если прямо сейчас не принять меры, которые остановят массовую миграцию в страну, то французы так и продолжат погибать на улицах собственных городов.

Напомним: в ходе инцидента в Ницце погибли три местных жителя, которых атаковали в римско-католическом соборе Нотр-Дам-де-Ницца.