"Страна невыученных уроков": почему Зеленский теряет популярность

Местные выборы на Украине, результаты которых оказались весьма неоднозначными для "Слуги Народа" в целом и для Зеленского в частности, могут быть лишь началом очередного политического циклона.

Что нужно сделать Зеленскому, чтобы вернуть доверие украинцев? Корреспондент "Правды.Ру" пообщался с Андреем Золотарёвым, руководителем аналитического центра "Третий сектор", и узнали ответ.

Решение на поверхности: сделать то, что обещал

"Наверно, решение на поверхности — сделать то, что он обещал людям. Прежде всего, это вопросы мира, остановка "тарифного геноцида", наказания для коррупционеров — то, что не было сделано", — рассказывает Золотарёв.

Эксперт отмечает: результаты невыполненных обещаний заметны очень хорошо. По юго-востоку набирают силу "За життя" и "Партия Шария" — по сути, они перехватывают электорат Зеленского.

"Электорат "За життя" — это люди телевизора, а электорат "Партии Шария" — это люди YouTube и социальных сетей. Это те, кто год назад обеспечил феноменальный успех у Владимира Зеленского на выборах", — уверен Золотарёв.

Не сделает Зеленский — сделают другие?

Эксперт подчёркивает: если ты не выполняешь свои обещания, обязательно найдутся те, кто скажет "мы это сделаем". И это будет работать, обеспечивая переток голосов, что мы и видим по результатам "За життя" и "Партии Шария".

"Плюс значительно перехватили избирателя Зеленского так называемые локальные партии — партии местных мэров и региональной элиты. Почему? Децентрализация колоссально увеличила материальные возможности местного самоуправления. Этим не преминули воспользоваться мэры, которые в ситуации, когда в стране кризис, оказываются немножко ближе к людям в своей повседневной работе, чем политики, которые обитают на Печерских холмах", — заключает Золотарёв.

Специально для сайта "Правда.Ру".