В Белоруссии не будут признавать иностранные дипломы

Иностранные дипломы об образовании вскоре не будут действовать на белорусской территории. По словам президента страны, Александра Лукашенко, мера связана с "промывкой мозгов" белорусским студентам за границей.

Президент Белоруссии отметил: в правительство страны уже поданы нужные документы, и меры будут приняты достаточно оперативно.

"В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей. Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, которые там учатся, и они нам их подкинут как пятую колонну", — отметил Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко пообещал "безопасность" всем студентам, желающим учиться, а обнаруженных на митингах студентов пообещал отчислять.