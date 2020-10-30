Иностранные дипломы об образовании вскоре не будут действовать на белорусской территории. По словам президента страны, Александра Лукашенко, мера связана с "промывкой мозгов" белорусским студентам за границей.
Президент Белоруссии отметил: в правительство страны уже поданы нужные документы, и меры будут приняты достаточно оперативно.
"В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей.
Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, которые там учатся, и они нам их подкинут как пятую колонну", — отметил Лукашенко.
Кроме того, Лукашенко пообещал "безопасность" всем студентам, желающим учиться, а обнаруженных на митингах студентов пообещал отчислять.
"Очень важный вопрос — безопасность студентов. Мы все сейчас: вот, студенты такие-сякие и прочее. Но надо же понимать, что там есть 10-15 человек… А остальные нормальные люди.
Мы же были студентами. Один пошел, а другие идут, думают: ну как остаться — штрейкбрехерами обзовут, отщепенцами, предателями. Ну и идут толпой", — сообщил Лукашенко.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.