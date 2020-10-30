Джо Байден, как оказалось, ведёт битву не просто за президентское кресло, а за "душу нации". С таким заявлением он обратился к избирателям в своей новой статье для издания "Christian Post".
Байден ссылается на евангельские заповеди любви к Богу и ближнему, отмечая, что они помогали ему всю карьеру. Именно его вера помогала даже в сложные моменты помнить о самом главном. А в президенты он пошёл ради битвы за "душу нации".
"Моя католическая вера вбила в меня основную истину — что каждый человек на земле равен в правах и достоинстве, потому что все мы — возлюбленные дети Божьи", — уверен Байден.
Кандидат в президенты отметил также, что в США всегда были какие-либо предрассудки, однако это не мешало властям страны стремиться к лучшему. И в случае победы Байден пообещал придерживаться этого курса.
"Эти принципы будут определять всё, что я делаю, и моя вера будет продолжать служить мне якорем, как и всю мою жизнь", -рассказал Байден.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.