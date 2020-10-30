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Байден рассказал, что "ведёт битву за душу нации"

Джо Байден, как оказалось, ведёт битву не просто за президентское кресло, а за "душу нации". С таким заявлением он обратился к избирателям в своей новой статье для издания "Christian Post".

Байден рассказал, что "ведёт битву за душу нации"

Байден ссылается на евангельские заповеди любви к Богу и ближнему, отмечая, что они помогали ему всю карьеру. Именно его вера помогала даже в сложные моменты помнить о самом главном. А в президенты он пошёл ради битвы за "душу нации".

"Моя католическая вера вбила в меня основную истину — что каждый человек на земле равен в правах и достоинстве, потому что все мы — возлюбленные дети Божьи", — уверен Байден.

Кандидат в президенты отметил также, что в США всегда были какие-либо предрассудки, однако это не мешало властям страны стремиться к лучшему. И в случае победы Байден пообещал придерживаться этого курса.

"Эти принципы будут определять всё, что я делаю, и моя вера будет продолжать служить мне якорем, как и всю мою жизнь", -рассказал Байден.

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