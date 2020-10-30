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Глава Евросовета: больницы перегружены, коек не хватает

Трудности с коронавирусом для Европы, похоже, только начинаются. 30 октября саммите в Брюсселе стало известно: в ЕС уже не хватает коек, а больницы перегружены.

Глава Евросовета: больницы перегружены, коек не хватает

Комментируя работу по предотвращению распространения коронавируса, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил: вторая волна оказалась намного более мощной, чем первая. По данным чиновника, заражённых уже больше, чем на пике первой волны, а выхода на плато пока не ожидается.

"Вторая волна пандемии подвергла серьёзным испытаниям всю Европу, наши больницы и весь сектор здравоохранения вновь подвергается перегрузке", — подчеркнул Мишель.

Политик дополнил мысль: теперь в ЕС нужно разрабатывать не только общие меры вроде тотальных карантинов и самоизоляции, но и придумывать общий "график" вакцинации.

Важно и донести важность вакцинации до населения: в массовом доступе фигурирует большое число фейков о вакцинах и их последствиях, из-за чего люди боятся вакцинации.

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