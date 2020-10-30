Недовольны заявлениями французского лидера Эммануэля Макрона остались в Индонезии: МИД страны решительно осуждает "оскорбительные для мусульман" слова.
По данным "CNN Indonesia", в МИД представили заявление по итогам выступления Макрона. Президент сообщил, что не собирается запрещать печатать карикатуры на пророка Мухаммеда, а также рассказал о "кризисе ислама во всём мире".
"Индонезия осуждает заявление президента Франции, которое не уважает ислам и мусульманские общины во всем мире.
Это заявление оскорбляет более 2 миллиардов мусульман во всём мире и вызывает разделение различных религий", — уточняют в МИД Индонезии.
Индонезия, которая считается, во-первых, третьей по величине демократией мира, а во-вторых — обладательницей наибольшего количества мусульман среди населения, констатирует: в разгар пандемии важно проявлять терпимость.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.