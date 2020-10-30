Сербы намекнули на возвращение Косово. Приштина негодует

Разговоры о том, что Косово может снова стать частью Сербии, — лицемерие. Особенно неприятно, когда они ведутся на уровне высших лиц сербского государства. По очередным громким обещаниям сербских властей прошёлся с комментариями заместитель премьер-министра Косово Бесник Тахири.

Возмущение чиновника из Косово вызвала церемония принесения присяги новым сербским правительством. В ходе данной церемонии глава правительства, Ана Брнабич, сказала следующее: "…быть приверженными сохранению Косово в составе Сербии".

"Это большое лицемерие — с одной стороны требовать диалога о нормализации отношений, а с другой выступать с неумеренными заявлениями и разжигать конфликт! Одно ясно, Республика Косово больше не сохраняется в составе Сербии и не вернется в неё", — возмутился Тахири.

Напомним, что в сентябре представители Косово встречались с дипломатами США, однако встреча носила чисто "экономический" характер и каких-либо "военных шагов" Штаты в регионе не планируют.