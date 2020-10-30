"Вот предупреждал же поляков: чем к нам лезть у себя разберитесь сначала. Не послушали. Полезли. Теперь получают…"
Так прокомментировал польские протесты, не утихающие уже неделю, президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, всё, что сейчас происходит "у соседей" — закономерно и зрело давно:
Лукашенко уверен: польские протесты намного серьёзнее белорусских:
"Там не отморозки поднялись. Там поднялись женщины. И понятно, за что поднялисьТам крестьяне поднялись, рабочие, служащие… И все знают — за что.Аборты — всего лишь спусковой механизм", — говорит Лукашенко.
Настоящая же, по его мнению, причина, в накопившихся экономических проблемах:
"… там есть кучка богатых, но сколько там бедных. И разрыв между беднотой и богатыми огромный. Это самое опасное для любого государства".
А явную заинтересованность Польши в "революции в Белоруссии" Лукашенко объясняет желанием Анджея Дуды "скрыть фальсификацию на собственных выборах":
"Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки…", — сказал Лукашенко.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.