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Лукашенко: Польша наступила в собственный капкан, роя мне яму

"Вот предупреждал же поляков: чем к нам лезть у себя разберитесь сначала. Не послушали. Полезли. Теперь получают…"

Лукашенко: Польша наступила в собственный капкан, роя мне яму

Так прокомментировал польские протесты, не утихающие уже неделю, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, всё, что сейчас происходит "у соседей" — закономерно и зрело давно:

Лукашенко уверен: польские протесты намного серьёзнее белорусских:

"Там не отморозки поднялись. Там поднялись женщины. И понятно, за что поднялисьТам крестьяне поднялись, рабочие, служащие… И все знают — за что.Аборты — всего лишь спусковой механизм", — говорит Лукашенко.

Настоящая же, по его мнению, причина, в накопившихся экономических проблемах:

"… там есть кучка богатых, но сколько там бедных. И разрыв между беднотой и богатыми огромный. Это самое опасное для любого государства".

А явную заинтересованность Польши в "революции в Белоруссии" Лукашенко объясняет желанием Анджея Дуды "скрыть фальсификацию на собственных выборах":

"Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки…", — сказал Лукашенко.

 

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