Президент Белоруссии распорядился временно запретить въезд в страну "ряду категорий физлиц с Украины, из Польши, Литвы и Латвии".
Официальная причина — ухудшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу в этих странах.
Однако, судя по тому, что сам же Лукашенко рассказал о своём телефонном разговоре с госсекретарём США Майком Помпео, повод "не пускать" в Белоруссию граждан соседних стран может быть иным.
По словам Лукашенко, за пределами страны "НАТОвцы не утихомирились" и он предупредил заокеанского партнёра, что Белоруссия, "если только поляки или литовцы дёрнутся, будет отвечать".
Всё, что сейчас происходит в Белоруссии - очень серьёзно. И надолго
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.