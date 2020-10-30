Лукашенко поговорил с Помпео и частично закрыл "для соседей" границы

Президент Белоруссии распорядился временно запретить въезд в страну "ряду категорий физлиц с Украины, из Польши, Литвы и Латвии".

Официальная причина — ухудшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу в этих странах.

Однако, судя по тому, что сам же Лукашенко рассказал о своём телефонном разговоре с госсекретарём США Майком Помпео, повод "не пускать" в Белоруссию граждан соседних стран может быть иным.

По словам Лукашенко, за пределами страны "НАТОвцы не утихомирились" и он предупредил заокеанского партнёра, что Белоруссия, "если только поляки или литовцы дёрнутся, будет отвечать".

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