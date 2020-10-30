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Экс-премьер Малайзии: мусульмане имеют право убить миллионы французов

Комментируя нападения, волной прокатившиеся по Франции в четверг, экс- премьер-министр Малайзии заявил, что "мусульмане имеют право наказать французов" убийством.

Экс-премьер Малайзии: мусульмане имеют право убить миллионы французов. пост
© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

Махатхир Мохамад написал в Twitter, что

"мусульмане имеют право гневаться и убивать миллионы французов за резню прошлого", — не уточняя, какую именно "резню" он имел в виду.

Мохамад потребовал от французского правительства "научиться уважать чужие чувства", и не заставлять мусульман применять закон "око за око".

"Вообще, Запад больше не придерживается своей собственной религии. Они христиане только по названию. Это их право. Но они не должны проявлять неуважение к ценностям других, к религии других. Это показатель уровня их цивилизации. Макрон не показывает, что он цивилизован", — написал бывший малазийский политик.

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