Волна нападений с ножом — это результат неудачного эксперимента Франции с мультикультурализмом. Когда либеральный Запад и исламский Восток сталкиваются, за этим следует всегда насилие.
Так заявил экс-глава британской антитеррористической службы Крис Филиппс в интервью RT.
"Я действительно считаю, что Франция и Запад навлекли на себя многое из этого, — сказал Филипс. — Они приглашали людей приехать в их страну и позволяли приезжать в свою страну людям, которые не думали о том, чтобы в конечном итоге ассимилироваться".
Филипс сказал, что по своему опыту он был удивлен, как много умеренных мусульман видят карикатуры на пророка Мухаммеда как "чрезвычайно оскорбительные" и понимают "идею мести".
Суть проблемы, по его словам, заключается в несовместимости ислама с либеральным Западом:
"Когда культуры сталкиваются так сильно, это приводит к такого рода насилию, — сказал он, — правительства должны принять некоторые решения относительно будущего мультикультурализма и открытого общества".
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.