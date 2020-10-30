Экс-глава британской спецслужбы: Франция сама навлекла на себя джихад

Волна нападений с ножом — это результат неудачного эксперимента Франции с мультикультурализмом. Когда либеральный Запад и исламский Восток сталкиваются, за этим следует всегда насилие.

Так заявил экс-глава британской антитеррористической службы Крис Филиппс в интервью RT.

"Я действительно считаю, что Франция и Запад навлекли на себя многое из этого, — сказал Филипс. — Они приглашали людей приехать в их страну и позволяли приезжать в свою страну людям, которые не думали о том, чтобы в конечном итоге ассимилироваться".

Филипс сказал, что по своему опыту он был удивлен, как много умеренных мусульман видят карикатуры на пророка Мухаммеда как "чрезвычайно оскорбительные" и понимают "идею мести".

Суть проблемы, по его словам, заключается в несовместимости ислама с либеральным Западом: