Волна соболезнований и поддержки хлынула на Францию со всего мира в связи с серией нападений на мирных граждан в четверг.
Так, министерство иностранных дел Турции заявило, что страна солидарна с французским народом в борьбе с терроризмом и насилием.
"Нет никакого оправдания, чтобы отнять чью-то жизнь, что узаконило бы насилие. Ясно, что те, кто совершает такой насильственный акт в святом месте, не уважают никаких гуманитарных, религиозных или моральных ценностей. Это был отвратительный террористический акт, и мы соболезнуем французскому народу", — заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин.
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии также осудило это нападение, заявив, что "экстремистские действия несовместимы со всеми религиями и человеческими убеждениями".
Обращаясь к своим "французским друзьям", премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал:
"Вы не одиноки в борьбе с экстремизмом. Нидерланды находятся рядом с вами."
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила "отвратительное и жестокое нападение", заявив:
"Мы едины и полны решимости перед лицом фанатизма и варварства."
Папа Римский призвал французский народ "единым фронтом ответить на зло добром", а представитель Ватикана Маттео Бруни заявил:
"Терроризм и насилие никогда не могут быть приняты."
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