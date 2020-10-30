Турция и другие страны направили Франции соболезнования

Волна соболезнований и поддержки хлынула на Францию со всего мира в связи с серией нападений на мирных граждан в четверг.

Так, министерство иностранных дел Турции заявило, что страна солидарна с французским народом в борьбе с терроризмом и насилием.

"Нет никакого оправдания, чтобы отнять чью-то жизнь, что узаконило бы насилие. Ясно, что те, кто совершает такой насильственный акт в святом месте, не уважают никаких гуманитарных, религиозных или моральных ценностей. Это был отвратительный террористический акт, и мы соболезнуем французскому народу", — заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин.

Другие мировые лидеры также предложили свою поддержку Франции.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии также осудило это нападение, заявив, что "экстремистские действия несовместимы со всеми религиями и человеческими убеждениями".

Обращаясь к своим "французским друзьям", премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал:

"Вы не одиноки в борьбе с экстремизмом. Нидерланды находятся рядом с вами."

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила "отвратительное и жестокое нападение", заявив:

"Мы едины и полны решимости перед лицом фанатизма и варварства."

Папа Римский призвал французский народ "единым фронтом ответить на зло добром", а представитель Ватикана Маттео Бруни заявил:

"Терроризм и насилие никогда не могут быть приняты."

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