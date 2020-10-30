Макрон приказал военным "патрулировать церкви и школы"

Нападение с ножом, в результате которого в четверг в Ницце были убиты три человека, было совершено исламистским террористом. Наша страна подверглась нападению.

Так заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения церкви Нотр-Дам в Ницце.

Посетив Ниццу после тройного убийства, Макрон пообещал направить еще тысячи французских солдат для защиты ключевых объектов, включая культовые сооружения и школы.

"Сегодня утром мы решили усилить бдительность по всей Франции, чтобы адаптироваться к террористической угрозе, - сказал французский лидер журналистам.- Я решил, что наши солдаты будут более мобилизованы в ближайшие часы, и мы проведем мобилизацию в рамках караульной операции от 3 до 7 тысяч солдат на нашей земле."

Напомним, что в течение нескольких часов после трагедии в Ницце были пресечены нападения в Авиньоне, Лионе и Сартрувиле.