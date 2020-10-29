Зеленский собрался выводить Украину в космос

Помимо вступления в НАТО и ЕС, проведения Олимпиады, а также множества других интересных проектов Владимир Зеленский уделил особое внимание космической программе. По словам экспертов, задача уже поставлена.

В рамках обсуждения успехов Украины в деле покорения космоса министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский рассказал: президент дал чёткое поручение. До 2024 года украинским специалистам нужно построить ракету-носитель.

"Президент поставил задачу и заявил, что у него один из приоритетов — это развитие ракетно-космической отрасли, создание ракетного носителя легкого класса", — уточнил Уруский.

Чиновник уточнил, для ряда проектов будет использована зарубежная поддержка — в частности, инвестиции. Дальнейшие подробности украинской космической программы пока не раскрываются.