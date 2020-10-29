Лукашенко: полякам нужна вся Белоруссия

Александр Лукашенко продолжает делать громкие заявления. На этот раз под раздачу белорусского лидера попала Польша, власти которой, по мнению Лукашенко, "хотят всю Белоруссию".

На одном из совещаний 29 октября Лукашенко отметил: в Польше, Литве и на Украине наблюдаются явные проблемы с политикой. Например, в Польше к власти пришёл Анджей Дуда, который "подтасовал" свои результаты на выборах.

"Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал", — рассказал Лукашенко.

Далее белорусский лидер заявил: ещё в 2000 году, когда шла президентская кампания в РБ, на улицах Гродно были замечены польские флаги.