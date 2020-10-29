Лукашенко хочет использовать бывших военных для подавления митингов

Рассказав о том, что протестующие перешли "красную линию", Александр Лукашенко начал проводить новый комплекс мер против них. По уточнённым данным ТАСС, речь идёт об усилении народных дружин.

Народные дружины, которые в Белоруссии используются как способ поддержки полиции и обеспечения порядка на улицах, должны быть усилены за счёт людей, прошедших военную службу. Оружие при необходимости им выдаст государство.

"Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин ещё больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам вплоть до вооружения в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь", — высказался Лукашенко.

Напомним: ситуация в стране продолжает оставаться напряжённой. Несмотря на срыв "общенациональной стачки", оппозиция продолжает выходить на улицы и протестовать против действующей власти.