Власти Польши: запрет на аборты использовали как повод для беспорядков

Несмотря на многочисленные протесты, часть которых закончилась драками и травмами, власти Польши не будут корректировать или отменять скандальный закон о запрете абортов в случае обнаружения дефектов плода. О ситуации вокруг закона рассказал президент страны Анджей Дуда.

Дуда отметил, что Польша — демократическая страна, и жители могут иметь различные взгляды на проблемы. Однако факт того, что какая-то часть жителей страны вышла на улице, не означает, что власти обязаны сразу же пересмотреть решение.

"В условиях демократии решающую роль играют избирательные урны, а не улица", — подчеркнул президент.

По мнению Дуды, некоторые оппозиционные группы просто использовали хороший повод, чтобы вывести на улицы сторонников и помешать властям работать.