Несмотря на многочисленные протесты, часть которых закончилась драками и травмами, власти Польши не будут корректировать или отменять скандальный закон о запрете абортов в случае обнаружения дефектов плода. О ситуации вокруг закона рассказал президент страны Анджей Дуда.
Дуда отметил, что Польша — демократическая страна, и жители могут иметь различные взгляды на проблемы. Однако факт того, что какая-то часть жителей страны вышла на улице, не означает, что власти обязаны сразу же пересмотреть решение.
"В условиях демократии решающую роль играют избирательные урны, а не улица", — подчеркнул президент.
По мнению Дуды, некоторые оппозиционные группы просто использовали хороший повод, чтобы вывести на улицы сторонников и помешать властям работать.
"Некоторые политические группы используют проблему постановления Конституционного суда для достижения своих политических целей", — сообщил президент.
Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.