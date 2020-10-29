Украинский "коронавирусный фонд" тратят на сериалы

Необычный вариант траты денег из фонда "Борьбы с коронавирусом" предложили власти Украины. Пока в других странах пополняют подобные фонды и закупают медикаменты, готовясь ко второй волне и карантинам, власти Украины снимают сериалы.

По данным, предоставленным октября пресс-службой министерства культуры Украины, деньги понадобились на сериалы и фильмы патриотической тематики. Поднимать национальную гордость и дух будут за 100 млн гривен, что примерно эквивалентно 3,5 млн долларов.

Сгладить ситуацию попытался ведущий телеканала "НАШ" Максим Назаров.

"Уточнил по сериалам. Оказывается, деньги запланировали ещё летом в рамках того самого миллиарда для развития киноиндустрии. Просто как всегда наша власть… нормально не объяснила", — высказался он.

Однако вопрос о том, какой сейчас смысл в "духоподъёмных" сериалах для страны, отказавшейся от российской вакцины — вопрос открытый…