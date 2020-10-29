К ЕС передом, к России - задом: Зеленский обманул избирателей?

Несмотря на все попытки развернуть Украину спиной к России, Зеленский терпит неудачу за неудачей. Чисто декоративная "Крымская платформа", громкие слова про вступление в НАТО и ЕС — всё это не совпадает с тем, чего от президента ждут его избиратели.

Рассказывая о прозападном курсе Зеленского, глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков уверен: президент Украины обманул людей.

"Голосовавшие за Зеленского избиратели, надеявшиеся на меньшую враждебность в адрес России и более сбалансированную политику Киева, оказались обмануты", — высказался Пушков.

По его словам, элита в стране явно прозападная, так что ей просто невыгодны какие-то подвижки по вопросу Донбасса или работы с Россией. Например, совершенно нормальным в руководстве Украины считают факт учений около Крыма стратегических ядерных бомбардировщиков Б-52 ВВС США при поддержке украинской авиации.