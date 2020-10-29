Британские парламентарии обвиняют кабмин и лично Бориса Джонсона в том, что он не среагировал должным образом на российские угрозы "информационной войны". В результате Великобритания оказалась уязвима для атак российских хакеров, чем не замедлили воспользоваться в Москве.
В частности, депутаты уверены: в России старались повлиять на "Брекзит", причем делали это ещё в 2016 году. Также в страну постоянно переправляют "огромные объёмы ложных данных", которые мешают политической жизни.
"Большой объём ложной информации, распространяемый Москвой хитроумными способами, подрывает наше право выбирать своих лидеров и определять направление развития", — высказался один из подавших иск, член Палаты лордов Пол Страсбургер.
Джонсон же, по мнению Страсбургера, занимался лишь сокрытием фактов российских атак, игнорируя данные британской разведки.
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