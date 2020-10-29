Джонсон, ты проспал атаки России: на британского премьера подают в суд

Британские парламентарии обвиняют кабмин и лично Бориса Джонсона в том, что он не среагировал должным образом на российские угрозы "информационной войны". В результате Великобритания оказалась уязвима для атак российских хакеров, чем не замедлили воспользоваться в Москве.

В частности, депутаты уверены: в России старались повлиять на "Брекзит", причем делали это ещё в 2016 году. Также в страну постоянно переправляют "огромные объёмы ложных данных", которые мешают политической жизни.

"Большой объём ложной информации, распространяемый Москвой хитроумными способами, подрывает наше право выбирать своих лидеров и определять направление развития", — высказался один из подавших иск, член Палаты лордов Пол Страсбургер.

Джонсон же, по мнению Страсбургера, занимался лишь сокрытием фактов российских атак, игнорируя данные британской разведки.