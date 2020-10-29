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Эксперт - о роли США в кризисе Карабаха: идея вынашивалась с 1992 года

Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонные переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Помпео призвал Пашиняна и Алиева к соблюдению режима прекращения огня.

Эксперт - о роли США в кризисе Карабаха: идея вынашивалась с 1992 года

Америка собралась принимать активное участие в Карабахском конфликте? Что означают эти звонки? Корреспондент "Правды. Ру" пообщался с Константином Блохиным, ведущим научным сотрудником Центра исследований проблем безопасности РАН и американистом.

"Меморандум Вулфовица", или как американцы "запрограммировали" мировые конфликты

"Мне кажется, изначально руки Вашингтона не было в этом конфликте.

Понятно, что без Вашингтона взаимная неприязнь между Арменией и Азербайджаном зашкаливает. Без руки Вашингтона там проблем хватает.

Другое дело, если мы сформулируем вопрос так: а соответствует ли конфликт вблизи России интересам Вашингтона?

На мой взгляд, да. И здесь такая очень интересная вещь", — рассказывает эксперт.

Блохин рисует картину: далёкий 1992 год, в недрах Пентагона заместитель министра обороны США Пол Вулфовиц формирует концепцию внешней оборонной политики США на десятилетия вперёд вместе со своим помощником Залмаю Халилзадом.

Суть концепции заключается в следующем: не допустить появления на постсоветском пространстве или где-либо ещё государства или страны, которая может бросить вызов американскому лидерству в мире.

"Можете дать ссылку на меморандум Вулфовица (1992 год). Иногда все какую-то несуразицу вспоминают про недавнее заявление, доклад, всё с таком духе.

А тут, представьте, документ 1992 года — ещё тогда всё это вынашивалось. Как раз меморандум Пола Вулфовица", — добавляет Блохин.

"Дуга нестабильности": США переиграли всех?

Позже, в 1997 году, Бжезинский в своей книге описывает так называемую "дугу нестабильности" и называет это "евразийскими Балканами". И этим термином охватывает в том числе Армению, Азербайджан и Центральную Азию.

"Бжезинский тогда сделал вывод: ресурсной базы Соединённых Штатов не хватит, чтобы контролировать всю Евразию, не может меньшее контролировать большее. И, следовательно, задача — это хаос и дестабилизация", — рассказывает Блохин.

В своё время, напоминает эксперт, в Америке существовала доктрина Монро: западное полушарие только для США, там нельзя позволять работать иностранным силам.

В принципе, то же самое должно быть у нас, только в отношении нашего СНГ быть. А куда уже дальше? Белоруссия, Карабах и так далее.

Переговоры Помпео с Алиевым и Пашиняном, по мнению Блохина, — часть этой мозаики: США пытаются получить выгоду.

"Штаты хотят к переговорному процессу подключиться.

Хотя в принципе это не их "зона", желание участвовать в процессе очень интересно. Даже в условиях того, что происходит непосредственно в США (кризис, восстания, импичменты), реализуются геополитические проекты", — резюмирует Блохин.

 

Специально для издания "Правда. Ру".

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