Реинтеграция Донбасса - опасный для команды Зеленского сценарий?

Несмотря на внешнюю "готовность" работать как по Минским соглашениям, так и по созданию на Донбассе особой экономической зоны, Владимир Зеленский на самом деле не особо заинтересован в мире на этой земле. Более того, он, по сути, не делает ничего, что помогло бы решить вопрос.

Нужен ли мир на Донбассе именно Зеленскому? Рассказывает Руслан Бортник, директор Института анализа и менеджмента политики (Украина). Только на сайте "Правда. Ру",

"Между опасностью мира и опасностью войны"

"Я говорю уже об этом много лет. Тут не только не нужен мир, он даже в какой-то мере опасен. Так же, как и опасна война. Между опасностью мира и опасностью войны пытается в какой-то мере маневрировать Зеленский и его команда", — сообщает эксперт.

Бортник отмечает: стабильный мир и реализация минских соглашений требуют сложных компромиссов. Эти компромиссы, безусловно, станут козырем в руках праворадикальных групп, оппонентов Зеленского. И этого противостояния Зеленский опасается, к таким противостояниям он не привык.

"Реинтеграция Донбасса что Зеленскому даст в конечном итоге? Да, может быть, премию мира, если в живых останется. Но необходимо понимать, что интеграция Донбасса, возвращение 3-4 миллионов нелояльного и не совсем лояльного избирателя поменяет политическую карту страны в пользу, прежде всего, бело-голубых партий, условно говоря. И только частично возможно в очень небольшой доле в пользу "Слуги народа", — сообщает Бортник.

"Реинтеграция Донбасса - опасный для команды Зеленского сценарий"

"Реинтеграция - это начало переписывания политической карты страны. Она может привести к тому, что следующим президентом станет человек "из другого лагеря", а следующее большинство в парламенте может быть бело-голубым.

"Это опасность мира. И, конечно, есть опасность войны. Зеленский понимает, что любая военная эскалация на Донбассе приведёт к тому, что общество его обвинит в провале мирных переговоров (а запрос на мир большой), на запрос на отсутствия войны даже без политического регулирования", — уточняет эксперт.

И эта опасность войны продолжает довлеть над Зеленским, продолжает подталкивать его пусть и к символическим, но хоть каким-то действиям на Донбассе, которые должны имитировать деятельность в отношении мира.

"Между опасностью мира и опасностью войны надо пройти. По этой дороге и идёт Зеленский. Поэтому нынешнее замораживание конфликта при одновременных попытках его демилитаризации, то есть разведения войск, создания пунктов пропусков, обмен захваченными лицами — сегодня это наиболее приемлемый для Зеленского путь, по которому он и пытается идти", — резюмирует Бортник.

Специально для сайта "Правда. Ру".