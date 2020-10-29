Несмотря на внешнюю "готовность" работать как по Минским соглашениям, так и по созданию на Донбассе особой экономической зоны, Владимир Зеленский на самом деле не особо заинтересован в мире на этой земле. Более того, он, по сути, не делает ничего, что помогло бы решить вопрос.
Нужен ли мир на Донбассе именно Зеленскому? Рассказывает Руслан Бортник, директор Института анализа и менеджмента политики (Украина). Только на сайте "Правда. Ру",
"Я говорю уже об этом много лет.
Тут не только не нужен мир, он даже в какой-то мере опасен. Так же, как и опасна война.
Между опасностью мира и опасностью войны пытается в какой-то мере маневрировать Зеленский и его команда", — сообщает эксперт.
Бортник отмечает: стабильный мир и реализация минских соглашений требуют сложных компромиссов. Эти компромиссы, безусловно, станут козырем в руках праворадикальных групп, оппонентов Зеленского. И этого противостояния Зеленский опасается, к таким противостояниям он не привык.
"Реинтеграция Донбасса что Зеленскому даст в конечном итоге?
Да, может быть, премию мира, если в живых останется. Но необходимо понимать, что интеграция Донбасса, возвращение 3-4 миллионов нелояльного и не совсем лояльного избирателя поменяет политическую карту страны в пользу, прежде всего, бело-голубых партий, условно говоря. И только частично возможно в очень небольшой доле в пользу "Слуги народа", — сообщает Бортник.
"Реинтеграция - это начало переписывания политической карты страны. Она может привести к тому, что следующим президентом станет человек "из другого лагеря", а следующее большинство в парламенте может быть бело-голубым.
"Это опасность мира. И, конечно, есть опасность войны. Зеленский понимает, что любая военная эскалация на Донбассе приведёт к тому, что общество его обвинит в провале мирных переговоров (а запрос на мир большой), на запрос на отсутствия войны даже без политического регулирования", — уточняет эксперт.
И эта опасность войны продолжает довлеть над Зеленским, продолжает подталкивать его пусть и к символическим, но хоть каким-то действиям на Донбассе, которые должны имитировать деятельность в отношении мира.
"Между опасностью мира и опасностью войны надо пройти. По этой дороге и идёт Зеленский.
Поэтому нынешнее замораживание конфликта при одновременных попытках его демилитаризации, то есть разведения войск, создания пунктов пропусков, обмен захваченными лицами — сегодня это наиболее приемлемый для Зеленского путь, по которому он и пытается идти", — резюмирует Бортник.
Специально для сайта "Правда. Ру".
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