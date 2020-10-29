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Солдат спецназа Австралии обвиняют в пытках и убийствах в Афганистане

"Когда австралийские элитные солдаты SAS совершали набеги на деревни в Афганистане, они несли с собой террор и смерть, — говорится в сообщении мельбурнской газеты The Age, ссылающейся на доклад генерального инспектора по военным преступлениям Пола Бреретона. — После того как подразделения SAS ушли, мужчины и мальчики были найдены мёртвыми, застреленными в голову, иногда с завязанными глазами и перерезанными горлами. Это подтвержденные отчёты".

Солдат спецназа Австралии обвиняют в пытках и убийствах в Афганистане

Как следует из материала издания, в докладе проводится аналогия между предполагаемыми военными преступлениями, бойней в Милане во время Вьетнамской войны и жестоким обращением США с заключенными в иракской тюрьме Абу-Грейб.

Составленный консультантом по обороне Самантой Кромпвоец отчёт основан на интервью с солдатами и осведомителями, которые рассказали несколько историй о "соревновании убийств и жажды крови":

  • В одном случае двум 14-летним мальчикам, подозреваемым в сочувствии талибам, перерезали горло … тела упаковали в мешки и бросили в ближайшую реку.
  • В других случаях безоружным афганцам стреляли в спину, когда они убегали.

В докладе утверждается, что большинство преступлений было совершено небольшой группой командиров патрулей. Теперь расследованием будет заниматься федеральная полиция Австралии.

Для справки

Австралийские войска дислоцируются в Афганистане с 2001 года. Основная часть контингента была выведена в 2014 году. Сейчас в стране остаются примерно 150 австралийских солдат и гражданских сотрудников в качестве вспомогательных и консультативных сотрудников.

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