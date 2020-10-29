Тихановская обещает отчисленным студентам места в вузах Польши

Оппозиционный белорусский лидер Светлана Тихановская, находясь за границей, выпустила очередное обращение к протестующим. На этот раз адресатами стали студенты.
Напомним, ранее президент Лукашенко приказал отчислять из учебных заведений тех, кто "пойман" на протестах.
Тихановская в своём ТГ - канале написала, что бояться отчислений не стоит, потому что лучшие вузы Польши готовы распахнуть свои двери для "белорусских патриотов":
Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.