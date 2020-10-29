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Трамп снял запрет на финансирование поселений на Западном берегу Иордан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и посол США в Израиле Дэвид Фридман подписали соглашение, позволяющее правительству США финансировать израильские поселения на Западном берегу реки Иордан.

Трамп снял запрет на финансирование поселений на Западном берегу Иордан

Нетаньяху назвал соглашение "важной победой против всех тех, кто стремится делегитимизировать все израильское за пределами 1967 года", имея в виду земли, которые страна, якобы, тогда завоевала в ходе 6-дневного наступления против Египта и Иордании.

Палестина, которая претендует на Западный берег как на свой собственный, как и следовало ожидать, недовольна таким развитием событий.

Пресс-секретарь президента Махмуда Аббаса заявил, что отмена запрета на финансирование способствует "американскому участию в оккупации палестинских земель".

"Этот шаг продолжает внешнеполитическую тенденцию Трампа узаконить расширение Израилем поселений — то, что предыдущие администрации описывали как "неуместное".

Это уже не первый случай, когда он нарушает давние прецеденты США по вопросу Израиля. В 2017 году он официально признал Иерусалим столицей государства", — сказал он.

Почему сейчас

Поскольку до выборов осталось всего несколько дней, а Трамп значительно снизился в опросах, некоторые считают, что его действия администрации направлены на то, чтобы завоевать голоса многочисленных евангельских христиан, поддерживающих усилия Израиля на Западном берегу.

Его оппонент Джо Байден, между тем, решительно выступает против такого подхода к проблеме, утверждая, что еврейские поселения в этом районе являются незаконными.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Западный берег — не имеющая выхода к морю территория у побережья Средиземного моря -считается оккупированной Израилем с 1967 года, хотя Израиль утверждает, что эти земли просто "спорные".
  • Как израильтяне, так и палестинцы отстаивают свои права в этом районе, однако десятилетия постоянных переговоров до сих пор не привели ни к какому решению.
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