Папа Римский поддержал польский закон, запрещающий аборты

Решение Конституционного суда Польши, постановившего запретить в стране аборты в случае патологий плода, нашло неожиданного сторонника. "За" высказался Папа Римский Франциск.

Комментируя вопрос, Франциск сообщил: ещё святой Иоанн Павел II (известный Папа, бывший родом из Польши) отмечал важность защиты жизни с момента зачатия.

"22 октября мы провели литургию о св. Иоанне Павле II. Он всегда призывал к любви к последним и беззащитным и к защите человеческой жизни от зачатия до естественной смерти", — объяснил Франциск.

Напомним, что закон вызвал в Польше не только недовольство, но и беспорядки. В частности, на акциях протеста стычки с полицией часто заканчивались ранениями.

Согласно решению судей, возможность аборта при выявлении дефектов плода была официально признана противоречащей Конституции страны. Из 13 голосовавших только двое проголосовали "против".