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Турция: Сирия не решает вопрос с террористами? Мы решим его сами!

Если власти Сирии не могут справиться террористами, которые располагаются в районе турецко-сирийской границы, Анкара оставит за собой право вмешаться и уничтожить их. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция: Сирия не решает вопрос с террористами? Мы решим его сами!

По мнению турецкого президента, угрозы возникают практически по всей протяжённости границы, при этом террористы частенько используют для перемещения территории Турции.

"Если действующие там террористы не будет устранены, как нам обещали, у нас есть легитимное право вновь провести мобилизацию", — отметил Эрдоган.

Опыт подобной работы у Турции есть: в 2019 году войска страны успешно отбили у курдов, которых в Анкаре относят к террористам, примерно 120 км территории.

Интересно, что действия Турции не всегда вызывают восторг у стран, которым она "помогает": ранее СМИ отмечали, что операции в районе сирийской границы проводятся без ведома Дамаска.

 

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