Прокуратура Анкары возбудила против "Charlie Hebdo" уголовное дело

Недовольство Турции очередной карикатурой от "Charlie Hebdo" обернулось возбуждением уголовного дела. Прокуратура Анкары обвиняет издание в оскорблении ислама, а также попытке спрятать оскорбительные работы за вывеской "ценностей демократии".

По заявлению, опубликованному в департаменте коммуникаций администрации президента Турции, уточняются некоторые детали дела:

Анкара оставит за собой возможность сделать ответные шаги;

некоторые планируемые меры будут дипломатического плана;

создатели журнала оскорбили как Турцию, так и весь исламский мир.

"Сборище, поощряемое президентом Франции Эммануэлем Макроном и голландским политиком Гертом Вилдерсом. Они прячутся за такими ценностями, как свобода выражения мнений, демократия, плюрализм, оскорбляя ислам и Турцию", — подчеркнули турецкие СМИ.

Напомним, что сегодня утром мир лицезрел новое творение художников "Charlie Hebdo": карикатуру, на которой президент Турции Реджеп Эрдоган любуется женским задом. Подпись к картинке говорит, что "Эрдоган в частной жизни очень игрив".