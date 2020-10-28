Госдеп США: Да, мы поддерживаем протестующих белорусов

Вашингтон поддерживает стремление белорусского народа к демократии и честным выборам. Поэтому протестующих стоит поддержать, чем и занимаются в американском Госдепе.

С заявлением о поддержке протестующих выступила представитель ведомства Морган Ортагус.

"Соединённые Штаты и весь мир солидарны с народом Белоруссии. Они продемонстрировали замечательное мужество и силу перед лицом жестоких репрессий. Мы продолжим поддерживать их законные стремления", — рассказала она.

Ранее с версией о том, что переворот в Белоруссии получает "подпитку" из-за рубежа, выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил: как финансово, так и политически "революция" поддерживается Западом, а цель такой поддержки — срыв интеграционных процессов Союзного государства.

Также СМИ стало известно о телефонном разговоре Лукашенко и Помпео по инициативе американской стороны.