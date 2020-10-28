Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Всё, что сейчас происходит в Белоруссии - очень серьёзно. И надолго
SpaceX и NASA готовы к запуску коммерческой ракеты к МКС
Депутат Рады: мир в Донбассе Зеленскому не нужен
Анастасия Макеева выдала тайну Заворотнюк
Досрочная явка на голосование в США бьёт все рекорды прошлых лет
Новый пистолет для силовиков получил официальное наименование
В Иркутске суд вынес приговор верхушке банды "чёрных лесорубов"
Двух жительниц Красноярска освободили после шести лет рабства
ВОЗ: смертность от COVID-19 в Европе выросла на 40% за неделю

Во Франции нарисовали карикатуру на Эрдогана. Турция негодует

Очередная меткая карикатура вышла в издании "Charlie Hebdo". На этот раз мишенью художников стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Во Франции нарисовали карикатуру на Эрдогана. Турция негодует

Недовольство карикатурой уже высказал руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун. По его словам, данный материал — ничтожная попытка очернения, которая вызывает лишь разрастание ненависти.

"[Власти Турции] осуждают ничтожные попытки, которые предприняли публикаторы карикатуры, по распространению культурного расизма и ненависти", — отметил политик.

Он добавил, что такие издания — результат "антимусульманской политики" французского лидера.

Напомним: ранее турецкий президент посоветовал Эммануэлю Макрону "лечить психику", а также призвал не покупать произведённые во Франции товары. Позицию Эрдогана разделили власти таких стран, как Иран, Пакистан и Саудовская Аравия: там тоже попросили население обходить полки с французскими товарами.

Последние материалы
SpaceX и NASA готовы к запуску коммерческой ракеты к МКС
Депутат Рады: мир в Донбассе Зеленскому не нужен
Анастасия Макеева выдала тайну Заворотнюк
Сейчас просто невозможно примирить Армению и Азербайджан
Досрочная явка на голосование в США бьёт все рекорды прошлых лет
Новый пистолет для силовиков получил официальное наименование
В Иркутске суд вынес приговор верхушке банды "чёрных лесорубов"
Двух жительниц Красноярска освободили после шести лет рабства
ВОЗ: смертность от COVID-19 в Европе выросла на 40% за неделю
В немецком порту собрались корабли-строители "Северного потока-2"
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко рассказал, откуда у организаторов забастовок деньги

Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.

Лукашенко рассказал, откуда у организаторов забастовок деньги
Забастовка провалилась. Что делать Тихановской? Мнение эксперта
Мир. Новости мира
Забастовка провалилась. Что делать Тихановской? Мнение эксперта
Здоровье
Какие лекарства помогут не заболеть COVID-19 - список от Минздрава
Общество
Эпидемиолог рассказал о людях, которые не заболевают коронавирусом
Василий Амирджанов Зюганов требует агитпропа и воюет с тарусобандеровцами Василий Амирджанов Любовь Степушова Карабах&Идлиб: о чём Путин предупредил Эрдогана Любовь Степушова Усам Оздемиров У России две беды: коронавирус и выборы в США Усам Оздемиров
Комментарии
Политолог Бондаренко: цельной Украины больше нет
Запад готовит провокацию с "жертвами русской вакцины"
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Иммунитет: мифы и правда
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Запад готовит провокацию с "жертвами русской вакцины"
Разведка Швейцарии: Россия хочет действовать наравне с США
На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Шнуров рассказал, как россияне воспринимают больницы
Правила ухода за пористыми волосами
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
Вместо "звезд": "Единая Россия" сделает ставку на добрых людей
Карабах&Идлиб: о чём Путин предупредил Эрдогана
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Карабахский тупик — пат или мат?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников