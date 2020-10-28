Во Франции нарисовали карикатуру на Эрдогана. Турция негодует

Очередная меткая карикатура вышла в издании "Charlie Hebdo". На этот раз мишенью художников стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Недовольство карикатурой уже высказал руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун. По его словам, данный материал — ничтожная попытка очернения, которая вызывает лишь разрастание ненависти.

"[Власти Турции] осуждают ничтожные попытки, которые предприняли публикаторы карикатуры, по распространению культурного расизма и ненависти", — отметил политик.

Он добавил, что такие издания — результат "антимусульманской политики" французского лидера.

Напомним: ранее турецкий президент посоветовал Эммануэлю Макрону "лечить психику", а также призвал не покупать произведённые во Франции товары. Позицию Эрдогана разделили власти таких стран, как Иран, Пакистан и Саудовская Аравия: там тоже попросили население обходить полки с французскими товарами.