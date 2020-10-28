Баку: Армения начала обстрел наших территорий

Попытки перемирия и прекращения огня в районе Карабахского конфликта снова сорваны. По данным Минобороны Азербайджана, войска Армении рано утром 28 октября (примерно в 6:30 по московскому времени) начали артиллерийский обстрел территорий Азербайджана.

В Баку уточняют: огонь ведётся по территории Тертерского района. От комментариев, по их словам, власти Армении отказались.

"28 октября около 07.30 армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского района", — сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.

Напомним: днём ранее помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев рассказал: в Баку были готовы к дипломатическому диалогу с Арменией. Но потом последовало заявление армянской стороны о том, что спорный регион — их собственность, и переговоры сорвались.