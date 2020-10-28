SpaceX и NASA готовы к запуску коммерческой ракеты к МКС

Американское космическое агентство и компания SpaceX объявили о намерении запустить 14 ноября первый совместный космический аппарат на Международную космическую станцию в рамках коммерческой программы ротации экипажей.
В сообщении, опубликованном на сайте NASA, говорится, что
"Экипаж космонавтов присоединится к экспедиции 64 экипажа командира Сергея Рыжикова. Прибытие экипажа NASA увеличит штатную численность экспедиционной миссии космической станции до семи астронавтов. Запуск станет первым случаем, когда международный экипаж полетит на борту сертифицированной НАСА, принадлежащей частной компании ракеты с американской земли", — сообщает НАСА.
Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.