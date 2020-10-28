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SpaceX и NASA готовы к запуску коммерческой ракеты к МКС

Американское космическое агентство и компания SpaceX объявили о намерении запустить 14 ноября первый совместный космический аппарат на Международную космическую станцию в рамках коммерческой программы ротации экипажей.

SpaceX и NASA готовы к запуску коммерческой ракеты к МКС

В сообщении, опубликованном на сайте NASA, говорится, что

  • миссия, названная Crew-1, запустит астронавтов NASA Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шеннона Уокера, а также специалиста Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногучи из стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

"Экипаж космонавтов присоединится к экспедиции 64 экипажа командира Сергея Рыжикова. Прибытие экипажа NASA увеличит штатную численность экспедиционной миссии космической станции до семи астронавтов. Запуск станет первым случаем, когда международный экипаж полетит на борту сертифицированной НАСА, принадлежащей частной компании ракеты с американской земли", — сообщает НАСА.

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