SpaceX и NASA готовы к запуску коммерческой ракеты к МКС

Американское космическое агентство и компания SpaceX объявили о намерении запустить 14 ноября первый совместный космический аппарат на Международную космическую станцию в рамках коммерческой программы ротации экипажей.

В сообщении, опубликованном на сайте NASA, говорится, что

миссия, названная Crew-1, запустит астронавтов NASA Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шеннона Уокера, а также специалиста Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногучи из стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде.