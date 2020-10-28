Депутат Рады: мир в Донбассе Зеленскому не нужен

Несмотря на внешнюю "готовность" работать как по Минским соглашениям, так и по созданию на Донбассе особой экономической зоны, Владимир Зеленский на самом деле не особо заинтересован в мире на этой земле. Более того, он, по сути, не делает ничего, что помогло бы решить вопрос.

В медлительности и нежелании свести всё к мирному решению Зеленского обвинил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин. Депутат остался недоволен тем, что Зеленский постоянно говорит о мире в Донбассе как о своей цели №1.

"Во-первых, это враньё всё. Президент Зеленский врёт. Ему мир не нужен", — высказался Кузьмин, выступая на телевидении.

Депутат привёл в пример своего коллегу Виктора Медведчука. По словам Кузьмина, именно Медведчук многое делает для того, чтобы в регионе воцарился мир.