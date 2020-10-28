ВОЗ: смертность от COVID в Европе выросла на 40% за неделю

Ежедневная смертность от коронавируса в Европе выросла почти на 40% по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Во всем Европейском регионе мы наблюдаем интенсивный и действительно тревожный рост случаев заболевания и смертности. На Францию, Испанию, Великобританию, Нидерланды и Россию приходится большинство случаев заболевания, которые увеличились на треть — почти на 40%", — говорит пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис.

И на вопрос, будет ли вторая волна хуже первой, она ответила:

"Мы увидим другой вид пика".

По словам доктора Харрис, есть и хорошая новость:

"Хорошая новость заключается в том, что наши больницы гораздо лучше понимают, что здесь происходит.Другая хорошая вещь — заболевают в основном люди из молодых групп. Поэтому есть основания надеяться, что мы не увидим того ужасного роста смертности, который мы наблюдали в апреле".

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