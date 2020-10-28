Украинский политолог Валентин Якушик считает, что для его страны как никогда близок час "разбора на части" западными кураторами, которым так проще будет управлять Незалежной.
"Проблема идеологического и политического раскола страны на Запад, Центр и Юго-Восток мешает кураторам выстраивать единую вертикаль принятия решений, что снижает эффективность управленческих решений. Самое простое для них (Запада) — разбить Украину на части и назначить для каждой "смотрящего", — поделился соображениями Якушик в ходе своей пресс-конференции в Киеве.
По его словам, вплотную займутся "дележом" после того, как "в центре мировой власти пройдут потрясения: беспорядки в США и локдаун в Евросоюзе — и ситуация там стабилизируется":
"Вот тогда придётся детям Сороса (либеральные представители Запада на Украине) подвинуться, и дать место у руля международным структурам. Таким образом Запад решит проблему "вечного украинского раскола" и обеспечит эффективное внешнее управление".
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