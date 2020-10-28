Скоро Запад "распилит" Украину, чтоб стало легче ей управлять

Украинский политолог Валентин Якушик считает, что для его страны как никогда близок час "разбора на части" западными кураторами, которым так проще будет управлять Незалежной.

"Проблема идеологического и политического раскола страны на Запад, Центр и Юго-Восток мешает кураторам выстраивать единую вертикаль принятия решений, что снижает эффективность управленческих решений. Самое простое для них (Запада) — разбить Украину на части и назначить для каждой "смотрящего", — поделился соображениями Якушик в ходе своей пресс-конференции в Киеве.

По его словам, вплотную займутся "дележом" после того, как "в центре мировой власти пройдут потрясения: беспорядки в США и локдаун в Евросоюзе — и ситуация там стабилизируется":