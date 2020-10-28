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Распродажа домов в итальянском городке: все по €1

Городок Салеми, считающийся одним из самых красивых в Италии, почти обезлюдел после  сильного землетрясения в 1968 году.

Распродажа домов в итальянском городке: все по €1

Тогда его покинули почти 4 тысячи жителей. Население до сих пор не удалось восстановить. В настоящее время в Салеми проживает около 11 тысяч человек.

Власти придумали способ «вдохнуть в город новую жизнь»: теперь там дома продают по цене в €1.

"Все здания принадлежат мэрии, что ускоряет продажу и уменьшает бюрократию. Прежде чем мы запустили схему, нам сначала пришлось восстановить старые части Салеми, где расположены дома, улучшив инфраструктуру и услуги от дорог, до электрических сетей и канализации. Теперь город готов к следующему шагу", - заявил мэр Доменико Венути в интервью CNN Travel.

Однако, чтобы иметь право воспользоваться этим щедрым предложением, будущий домовладелец должен выполнить определенные условия:

  • поскольку большинство домов для продажи относятся к семнадцатому веку и расположены в историческом центре города, потенциальный покупатель должен сначала представить подробный план реконструкции;
  • покупатель может приобрести несколько домов, но за каждый должен заплатить депозит в размере 3545 долларов, который будет возвращен, если ремонт будет завершен в течение трех лет.
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