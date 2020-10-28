Лукашенко "на излёте президентской карьеры" дал клятву народу страны

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе заседания правительства страны заявил, что "на излёте свой политической карьеры" готов поклясться в одном: в стране всё будет так, как того захочет народ.

Видео речи главы государства опубликовал ТГ-канал "Пул Первого".

По словам Лукашенко, народ Белоруссии не поддерживает призывов к продолжению "борьбы с режимом":