Лукашенко "на излёте президентской карьеры" дал клятву народу страны

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе заседания правительства страны заявил, что "на излёте свой политической карьеры" готов поклясться в одном: в стране всё будет так, как того захочет народ.
Видео речи главы государства опубликовал ТГ-канал "Пул Первого".
По словам Лукашенко, народ Белоруссии не поддерживает призывов к продолжению "борьбы с режимом":
"Люди говорят, что они хотят, чтоб всё было как раньше, до выборов. Так и будет. <…> Всё будет так: и Конституция, и вопросы будут решаться, только так, как решит белорусский народ. Это не пустые слова. Это моя клятва"
Прошли сутки, и эксперты считают, что общенациональной забастовки в Белоруссии не получилось. Что теперь делать Тихановской? Мнение эксперта.