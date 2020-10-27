Сатирический журнал Charlie Hebdo, из-за карикатур в котором на Францию сегодня ополчился, кажется, весь мусульманский мир, анонсировал новый номер, который поступит в продажу уже сегодня.
На его обложке — изображение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Erdogan : dans le privé, il est très drôle !
Retrouvez :
👉 Laïcité : zoom sur le CCIF par @LaureDaussy
👉 Voyage dans la crackosphère parisienne par @AntonioFischet8 et Foolz
👉 Reportage à Lunéville et son théâtre par Juin
➡ Disponible demain ! pic.twitter.com/jxXqKrvXbK— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) October 27, 2020
Подпись к карикатуре гласит: "Эрдоган в частной жизни очень игрив".
Несмотря на то, что номер журнала ещё только готовят к выходу, официальная Анкара уже отреагировала на "выходку" редакции.
Фахреттин Алтун, глава департамента коммуникаций администрации президента Турции, заявил:
"Мы осуждаем публикацию карикатур на турецкого лидераи их плодами антимусульманской программы президента Франции Эммануэля Макрона. Эта публикация — отвратительная попытка распространить культурный расизм и ненависть.
Расистские, ксенофобские, исламофобские и антисемитские подстрекательства не смогут спровоцировать Турцию на ответные действия.
Мы призываем всех здравомыслящих европейских друзей дать отпор этому виду примитивного культурного расизма, интеллектуального бесплодия и нецивилизованной дискуссии".
К слову, ранее Эрдоган уже обвинил президента Франции в расистском терроризме.
Напомним, что эскалация напряженности отношений между мусульманами и Францией началась после убийства подростком-чеченцем своего учителя, который на уроке показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, напечатанные в Charlie Hebdo.
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