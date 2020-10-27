Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Треть российских предприятий несёт убытки
Евросоюз назвал страны с самым высоким уровнем заболевания COVID-19
Антон Серго: "Эра 3D-принтеров неизбежна"
Минстрой России хочет вернуть мигрантов на стройки
Более десяти актёров театра имени Ленсовета заразились COVID-19
В Подмосковье нашли мёртвым соратника Тесака
Терапевт: "Переизбыток витаминов может быть опаснее их нехватки"
Роман Головченко рассказал об обстановке на предприятиях Белоруссии
Виторган рассказал, как угрожал Цыпкину из-за Собчак

Charlie Hebdo накаляет ситуацию: на обложке нового номера - Эрдоган

Сатирический журнал Charlie Hebdo, из-за карикатур в котором на Францию сегодня ополчился, кажется, весь мусульманский мир, анонсировал новый номер, который поступит в продажу уже сегодня.

Charlie Hebdo накаляет ситуацию: на обложке нового номера - Эрдоган

На его обложке — изображение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Подпись к карикатуре гласит: "Эрдоган в частной жизни очень игрив".

Турция уже отреагировала

Несмотря на то, что номер журнала ещё только готовят к выходу, официальная Анкара уже отреагировала на "выходку" редакции.

Фахреттин Алтун, глава департамента коммуникаций администрации президента Турции, заявил:

"Мы осуждаем публикацию карикатур на турецкого лидераи их плодами антимусульманской программы президента Франции Эммануэля Макрона. Эта публикация — отвратительная попытка распространить культурный расизм и ненависть.

Расистские, ксенофобские, исламофобские и антисемитские подстрекательства не смогут спровоцировать Турцию на ответные действия.

Мы призываем всех здравомыслящих европейских друзей дать отпор этому виду примитивного культурного расизма, интеллектуального бесплодия и нецивилизованной дискуссии".

К слову, ранее Эрдоган уже обвинил президента Франции в расистском терроризме. 

Напомним, что эскалация напряженности отношений между мусульманами и Францией началась после убийства подростком-чеченцем своего учителя, который на уроке показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, напечатанные в Charlie Hebdo.

Читайте также:

Карикатуры Charlie Hebdo теперь проецируются на здания во Франции

Эрдоган назвал европейских лидеров во главе с Макроном фашистами

Последние материалы
Зюганов требует агитпропа и воюет с тарусобандеровцами
"Навальный оскорбляет, Меркель молчит": как ЦРУ управляет канцлером ФРГ
Белорусские прот﻿есты — прелюдия к будущим событиям в России
АТОР: Из-за новых "антиковидных" мер внутренний туризм сократится
Треть российских предприятий несёт убытки
Евросоюз назвал страны с самым высоким уровнем заболевания COVID-19
Антон Серго: "Эра 3D-принтеров неизбежна"
Плоды Американской весны по осени майданят
Минстрой России хочет вернуть мигрантов на стройки
Более десяти актёров театра имени Ленсовета заразились COVID-19
Популярное
Мир. Новости мира
Забастовка провалилась. Что делать Тихановской? Мнение эксперта

Прошли сутки, и эксперты считают, что общенациональной забастовки в Белоруссии не получилось. Что теперь делать Тихановской? Мнение эксперта.

Забастовка провалилась. Что делать Тихановской? Мнение эксперта
Какие лекарства помогут не заболеть COVID-19 - список от Минздрава
Здоровье
Какие лекарства помогут не заболеть COVID-19 - список от Минздрава
Мир. Новости мира
Немцам не нравится, как ведёт себя Навальный у них в гостях
Военные новости
ВМС США: подводная мина Hammerhead остановит российский "Посейдон"
Василий Амирджанов Зюганов требует агитпропа и воюет с тарусобандеровцами Василий Амирджанов Любовь Степушова Карабах&Идлиб: о чём Путин предупредил Эрдогана Любовь Степушова Усам Оздемиров У России две беды: коронавирус и выборы в США Усам Оздемиров
Комментарии
Разведка Швейцарии: Россия хочет действовать наравне с США
На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Шнуров рассказал, как россияне воспринимают больницы
Правила ухода за пористыми волосами
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
Вместо "звезд": "Единая Россия" сделает ставку на добрых людей
Карабах&Идлиб: о чём Путин предупредил Эрдогана
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Карабахский тупик — пат или мат?
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
Запад готовит провокацию с "жертвами русской вакцины"
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Прогноз неутешителен: перечислены главные угрозы миру в 2021 году
Карабахский тупик — пат или мат?
Не опускающий рук Ефремов будет дальше бороться за смягчение приговора
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников