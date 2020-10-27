Помпео поговорил по телефону с Алиевым и Пашиняном

Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонные переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Стороны обсудили обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Помпео призвал Пашиняна и Алиева к соблюдению режима прекращения огня.

Напомним, ранее президент Азербайджана заявлял, что готов пойти на прекращение боевых действий в Карабахе, если из региона уйдут армянские военнослужащие.