Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонные переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Стороны обсудили обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Помпео призвал Пашиняна и Алиева к соблюдению режима прекращения огня.
Напомним, ранее президент Азербайджана заявлял, что готов пойти на прекращение боевых действий в Карабахе, если из региона уйдут армянские военнослужащие.
Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.