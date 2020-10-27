Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бастующих людей "не будут уговаривать".
"В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках я вчера премьер-министру поручал и всем практически присутствующим здесь: никого не надо уговаривать — ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих", — утверждает белорусский лидер.
Напомним, ранее в республике истёк срок ультиматума, который Светлана Тихановская поставила главе республики. Оппозиционер пообещала устроить общенациональную забастовку.
Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.