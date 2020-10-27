Лукашенко заявил о террористической угрозе в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика начала сталкиваться с террористическими угрозами.

По его словам, радикально настроенные протестующие "уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс".