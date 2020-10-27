Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика начала сталкиваться с террористическими угрозами.
По его словам, радикально настроенные протестующие "уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс".
"Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами", — отметил Лукашенко.
Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.