В расписании президента России Владимира Путина нет запланированной встречи с главой Абхазии Асланом Бжанией. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, в ближайшие дни каких-то контактов с президентом Абхазии у Владимира Путина не запланировано", — отметил представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что Бжания запланировал визит в Москву.
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