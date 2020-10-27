Ереван: мы вынуждены были ответить на атаки Баку

Очередная попытка перемирия и прекращения огня в районе Карабаха оказалась столь же недолгой, сколь и предыдущие. По данным ВС Армении, армия Азербайджана атаковала с помощью беспилотной техники пограничные пункты армянской армии.

Инцидент, по уточнённым данным, случился в 11-10 — 11-15 по московскому времени 27 октября. Атаку удалось отбить, один из азербайджанских беспилотных аппаратов упал на территории Армении. Также по удар попали пограничные пункты в районе армяно-иранской границы.

"Зафиксировав очередное нарушение режима прекращения огня и салют на государственной границе Республики Армения, минобороны Армении объявило, что ему придется нанести ответный удар по азербайджанским силам", — выступили с заявлением в Минобороны.

Напомним: ранее к зоне конфликта приблизились войска Ирана. Страна усиливает охрану близ границ с Арменией и Азербайджаном, подводят к границам тяжёлую технику (в том числе — танки) и корпуса Стражей Исламской революции.