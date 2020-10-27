Около границ Ирана с Арменией и Азербайджаном появились войска Иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). По данным Тегерана, они нужны для обеспечения порядка и защиты страны от возможных угроз, исходящих из зоны Карабахского конфликта.
По сведениям Mehr News, на место прибыла не только пехота, но и техника, в частности — танки.
"Танки и военная техника КСИР были размещены в городах Джульфа и Ходаафарин провинции Западный Азербайджан, которые имеют совместные границы как с Азербайджанской Республикой, так и с Арменией.
Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности иранской территории", — уточняют в КСИР для прессы.
Напомним: ранее заключённое перемирие между Арменией и Азербайджаном снова оказалось сорвано (уже в третий раз). Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях и атаках.
В Иране категорически против военного решения вопроса и неоднократно выступали с просьбой скорейшего урегулирования конфликта мирным путём.
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