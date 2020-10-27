Около зоны Карабахского конфликта появились войска Ирана

Около границ Ирана с Арменией и Азербайджаном появились войска Иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). По данным Тегерана, они нужны для обеспечения порядка и защиты страны от возможных угроз, исходящих из зоны Карабахского конфликта.

По сведениям Mehr News, на место прибыла не только пехота, но и техника, в частности — танки.

"Танки и военная техника КСИР были размещены в городах Джульфа и Ходаафарин провинции Западный Азербайджан, которые имеют совместные границы как с Азербайджанской Республикой, так и с Арменией. Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности иранской территории", — уточняют в КСИР для прессы.

Напомним: ранее заключённое перемирие между Арменией и Азербайджаном снова оказалось сорвано (уже в третий раз). Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях и атаках.

В Иране категорически против военного решения вопроса и неоднократно выступали с просьбой скорейшего урегулирования конфликта мирным путём.