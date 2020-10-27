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Трамп: Хантер Байден - неуч, а Джо Байден продался Китаю

Очередной раунд нападок на конкурента снова начал Дональд Трамп. На этот раз он несколько отвлёкся от "Сонного Джо", сосредоточив своё внимание на его сыне, Хантере Байдене.

Трамп: Хантер Байден - неуч, а Джо Байден продался Китаю

По мнению Трампа, Хантер совсем не соображает, что и как в энергетике, при этом занимая пост в правлении украинской энергетической компании Burisma Holdings ("Бурисма холдингс").

"Украина. [Хантеру платили] 183 тысячи долларов в месяц за членство в правлении энергетической компании с сомнительной репутацией. Он сидел в правлении и абсолютно ничего не знал об энергетике, — уверен Трамп.

По словам Трампа, "даже сидящий рядом с ним парень и то больше знает об энергетике".

"Настоящее имя Хантера — Где. Где Хантер?" — высказался президент.

Немного досталось и Джо Байдену: его президент обвинил в помощи Китаю. По словам Трампа, политика Байдена приведёт к тому, что множество рабочих мест в США "переместят" в Китай, что очень выгодно "Сонному Джо".

"Семья Джо получает миллионы и миллионы долларов от Коммунистической партии Китая. Китайцы хотят его победы! Можете себе представить? — спросил аудиторию Трамп.

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